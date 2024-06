Le ministre des Affaires étrangères reçoit la directrice générale de la Banque de Tunisie et des Émirats

Le mardi 11 juin 2024, M. Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a accueilli Mme Fériel Chabrak, directrice générale de la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE).

Au cours de cette rencontre, le ministre a été informé des avancées de la banque dans le développement de ses activités et de ses orientations futures, notamment en matière de digitalisation de ses services et d’expansion vers de nouveaux marchés.

M. Ammar a salué les efforts de la BTE et son rôle crucial depuis plus de 40 ans dans la promotion et le développement du partenariat économique entre la Tunisie et les Émirats Arabes Unis, soulignant ainsi l’importance de la coopération fraternelle entre les deux pays.

Dans ce contexte, le ministre a insisté sur la nécessité de soutenir la banque et d’améliorer son efficacité et ses performances. Il a souligné que cet appui est essentiel pour renforcer son influence et lui permettre de jouer un rôle clé dans le financement de projets de développement et d’investissements tant nationaux qu’étrangers.

Gnetnews