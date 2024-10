Le ministre des Affaires étrangères reçoit le chef de la Mission d’Observation Électorale de l’Union Africaine

Le lundi 7 octobre 2024, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a accueilli M. Komi Sélom Klassou, ancien Premier Ministre de la République Togolaise et Chef de la Mission d’Observation Électorale de l’Union Africaine (UA) pour les élections présidentielles en Tunisie, ainsi que sa délégation.

Lors de cette rencontre, le Ministre Nafti a souligné l’importance de la mission d’observation africaine dans le suivi du processus électoral. Il a également mis en avant la coopération solide entre la Tunisie et l’Union Africaine, qui joue un rôle essentiel dans le renforcement de la gouvernance sur le continent et dans le suivi des expériences démocratiques et électorales dans plusieurs pays africains.

Pour sa part, M. Klassou a exprimé sa satisfaction d’être en Tunisie à la tête d’une délégation de 40 membres provenant de 21 pays africains, incluant des ambassadeurs, des experts, des journalistes et des représentants de la société civile. Il a décrit cette mission comme un moment clé dans le processus démocratique tunisien. Il a également précisé que les élections se sont déroulées de manière normale et transparente, sans aucune infraction constatée dans les 15 bureaux de vote supervisés par sa délégation. M. Klassou a annoncé qu’il fera un rapport à la Commission de l’Union Africaine, accompagné d’observations et de recommandations, suite à une conférence de presse prévue à Tunis.

Gnetnews