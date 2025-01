Le ministre des Affaires étrangères reçoit une délégation de la Cour pénale internationale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a accueilli, le 13 janvier 2025, une délégation de la Cour pénale internationale (CPI), composée du Premier Vice-président de la Cour, le juge italien Rosario Salvatore Aitala, et du juge tunisien Dr. Haykel Ben Mahfoudh. La visite officielle des représentants de la CPI en Tunisie se poursuit les 13 et 14 janvier 2025.

Lors de cette rencontre, le Premier Vice-président de la CPI a salué le niveau de coopération entre la Tunisie et la Cour, établi depuis l’adhésion de la Tunisie au Statut de Rome en 2011.

Mohamed Ali Nafti, pour sa part, a exprimé la fierté de la Tunisie de faire partie de la CPI, soulignant l’attachement du pays aux principes du Statut de Rome et aux objectifs qu’il incarne : garantir la justice pénale internationale, protéger les victimes des crimes les plus graves et prévenir leur récurrence.

Les échanges ont également porté sur les conditions d’exercice des juges de la CPI, le ministre insistant sur l’importance de garantir leur impartialité et leur indépendance face à toute forme de pression ou d’exploitation politique.

Le dossier palestinien a également été abordé. Mohamed Ali Nafti a réaffirmé le soutien inébranlable de la Tunisie aux droits du peuple palestinien et a condamné fermement les crimes perpétrés à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés. Il a dénoncé l’inaction de la communauté internationale et le manque de progrès dans les enquêtes sur les crimes commis en Palestine.

Le ministre a appelé la CPI à remplir pleinement son mandat et à veiller à ce que les responsables des crimes contre le peuple palestinien soient traduits en justice, dans un esprit de neutralité et de responsabilité, fidèle aux principes fondateurs de la Cour.

