Le ministre des Affaires Religieuses en visite Ã  Tataouine

Le ministre des Affaires Religieuses en visite à Tataouine

Le mardi 14 mai 2024, le Ministre des Affaires Religieuses, Ibrahim Chaibi, a effectué une visite de travail dans le gouvernorat de Tataouine. Il a commencé par superviser la journée régionale dédiée aux futurs pèlerins de la région, les félicitant pour leur sélection pour accomplir le cinquième pilier de l’Islam et les rassurant sur la bonne organisation et les préparatifs du pèlerinage.

Ensuite, le ministre a inauguré une journée d’étude sur « Les dangers de la dépendance et la prévention de la drogue », organisée par la Direction régionale des Affaires Religieuses en collaboration avec l’Association tunisienne pour la santé reproductive. À cette occasion, l’association a honoré Ibrahim Chaibi pour sa contribution remarquable à la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention contre l’usage des substances psychoactives.

Le ministre a également honoré plusieurs imams et cadres religieux, anciens et actuels, ainsi que des femmes et des enfants ayant mémorisé le Coran. Il a inauguré une exposition sur l’histoire des monuments religieux de la région, visité les écoles coraniques de la Grand Mosquée et de l’école coranique, et inauguré les mosquées de Tawba et de Gaza à Tataouine Nord.

Pour conclure sa visite, le ministre s’est rendu dans la délégation de Remada où il a rencontré à son domicile Mme Rekaia Hakim, la plus âgée des pèlerins tunisiens, âgée de 104 ans, et lui a promis de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour qu’elle puisse accomplir ses rites dans les meilleures conditions.

Gnetnews