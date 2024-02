Le ministre des Technologies de la Communication inaugure le pavillon tunisien au Qatar Web Summit 2024, mettant en avant l’innovation tunisienne

Le ministre des Technologies de la Communication, M. Nizar Ben Néji, a présidé l’inauguration du pavillon tunisien dédié aux startups tunisiennes participant au Qatar Web Summit 2024. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion de la distinction numérique, du soutien à l’innovation et de l’encouragement de l’entrepreneuriat.

L’événement, qui se tient pour la première fois à Doha, au Qatar, du 26 au 29 février 2024, rassemble plus de 15 000 participants, 1043 startups et plus de 400 investisseurs de 113 pays. La Tunisie, représentée par le ministère des Technologies de la Communication, a dédié deux stands d’exposition : le premier met en avant des startups actives dans divers domaines tels que le transport intelligent, la technologie éducative numérique, l’agriculture intelligente, la santé numérique, la robotique, l’industrie intelligente et l’intelligence artificielle. Le deuxième stand est réservé aux partenaires impliqués dans l’organisation de la participation tunisienne.

Le ministre a souligné l’importance de cet événement dans le cadre des efforts de l’État visant à soutenir l’innovation, l’encouragement de l’entrepreneuriat et la participation active des startups tunisiennes aux événements internationaux. Il a mis en avant la volonté du ministère de faciliter la connexion et l’établissement de partenariats commerciaux et stratégiques pour promouvoir les services, produits et solutions numériques des startups tunisiennes à l’échelle mondiale, ainsi que la recherche d’investisseurs pour le développement de leurs activités et la conquête de nouveaux marchés.

Gnetnews