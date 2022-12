Le mouvement du 25 juillet appelle à une participation massive aux élections législatives

Le mouvement (Harak) du 25 juillet a organisé, ce mardi 6 décembre, une conférence de presse à Tunis. Il a appelé à une participation massive aux élections législatives du 17 décembre 2022 et à barrer la route aux tentatives de faire échouer ce processus électoral.

Le Harak a dénoncé « une campagne systématique visant à compromettre le scrutin et à dénigrer les candidats ».

Fathi Hkimi, membre du bureau politique du mouvement du 25 juillet, a souligné que cette campagne de dénigrement menée sur les réseaux sociaux depuis le début de la campagne électorale « vise uniquement à faire échouer le processus du 25 juillet ».

Par ailleurs, Mahmoud Ben M’barek, le porte-parole du mouvement a appelé à revoir quelques nominations à la tête des institutions de l’Etat et des ministères et à procéder, dans les plus brefs délais, à la formation d’une équipe gouvernementale restreinte de compétences.

Concernant le Projet de loi de Finances 2023, Ben M’Braek a indiqué qu’il aurait des conséquences « désastreuses » sur les Tunisiens, les commerçants, les industriels et les travailleurs indépendants.

A noter que le mouvement du 25 juillet sera représenté aux élections législatives du 17 décembre prochain par 141 candidats répartis sur 140 circonscriptions électorales.

Gnetnews