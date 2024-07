Le Mouvement Echaâb désigne un candidat pour la présidentielle 2024

Le Mouvement Echaâb a annoncé dans un communiqué publié sur sa page Facebook que son Conseil national a pris la décision, lors de sa réunion tenue ce dimanche, de désigner l’un de ses dirigeants comme candidat à l’élection présidentielle prévue le 6 octobre 2024.

Le Conseil a affirmé son engagement envers un climat électoral transparent et équitable, assurant l’égalité des chances pour tous les candidats. Il a souligné l’importance de la neutralité de l’administration et du respect de la loi pour garantir l’honnêteté et l’intégrité du processus électoral à toutes ses étapes.

Selon le communiqué, le nom du candidat sera annoncé ultérieurement lors d’un point de presse.

Le Mouvement Echaâb s’apprête ainsi à participer activement au débat démocratique en vue des élections présidentielles de cette année.

Gnetnews