Le Niet de Faouzi Mehdi à la demande des députés d’accéder aux données personnelles des Tunisiens vaccinés

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré ce lundi 07 juin que la stratégie nationale anti-Covid remonte à une année et s’est accélérée avec la 2ème et 3ème vague et en guise de préparation à une éventuelle 4ème vague.

S’exprimant lors d’une plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministre a indiqué que la crise du coronavirus est traitée selon une stratégie nationale en fonction d’une situation épidémique erratique.

Il a ajouté que son ministère avait rempli ses engagements sur les plans régional et national à l’heure où les finances publiques connaissent une crise asphyxiante.

La crise sanitaire a approfondi les failles structurelles du secteur dont le manque des ressources humaines, a-t-il déploré, faisant constater que « la formation d’un médecin, d’un technicien supérieur ou d’un infirmier nécessite des années et un travail de longue haleine dans un climat politique et sanitaire stable ».

Il a évoqué les actions menées par son ministère pour augmenter les équipements et les moyens sur le plan national et dans les régions.

Faouzi Mehdi a fait savoir que les lits de réanimation ont atteint plus de 400 lits, les lits d’oxygène plus de 2300 lits et le parc des ambulances a été renforcé sur les plans national et régional.

S’agissant de la vaccination, il a indiqué que des contrats ont été conclus pour l’acquisition de plus de 11 millions de doses de vaccins pour 2021.

Il a reconnu que des points décisifs restent à améliorer, soit imposer le respect des mesures de prévention, et intensifier les efforts de l’Etat pour ramener les vaccins.

L’accès aux bases de données est impossible

Sur un autre plan, le ministre a affirmé que son ministère ne peut autoriser l’accès aux bases de données, s’agissant des personnes à qui les doses de vaccins ont été administrées.

« L’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) nous a empêchés de donner accès à ces informations à quelque partie que ce soit », a-t-il affirmé.

Faouzi Mehdi a reconnu que « des failles administratives ont été relevées depuis le début de la campagne de vaccination, et les mesures nécessaires ont été prises à temps ».

Il a, d’autre part, fait savoir qu’un projet de décret régissant la télémédecine a été élaboré et transmis en Mai 2021 à la présidence du gouvernement, pour qu’il soit signé par le chef du gouvernent et publié au Journal officiel.

Gnetnews