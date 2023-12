« Le niveau de destruction dans le territoire palestinien dépasse celui de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale » (Josep Borrell)

Le lundi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a lancé un avertissement alarmant sur la situation à Gaza, la qualifiant d' »apocalyptique » pour les populations civiles. Selon Borrell, le niveau de destruction dans le territoire palestinien dépasse celui de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Malheureusement, le niveau de destruction des immeubles à Gaza est plus ou moins, voire supérieur aux destructions dont ont souffert les villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Josep Borrell à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles.

Devant la presse, le responsable espagnol a dressé un tableau « catastrophique » de la situation à Gaza, soulignant que le niveau de souffrances humaines constituait un « défi sans précédent ».

Les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept ont discuté de sanctions supplémentaires contre le Hamas, sur la base d’une proposition de la France, de l’Italie et de l’Allemagne. Josep Borrell a indiqué qu’il ferait une proposition en ce sens aux 27, précisant que d’éventuelles sanctions contre des extrémistes israéliens en Cisjordanie avaient également été discutées.

« Nous devons appeler immédiatement toutes les parties à déclarer un cessez-le-feu humanitaire durable, pouvant conduire à une fin des hostilités », ont déclaré les dirigeants irlandais, espagnol, maltais et belge dans une lettre adressée à Charles Michel, président du Conseil européen. Cette initiative vise à mettre fin au carnage et au massacre de civils innocents. Les quatre pays demandent à l’UE d’adopter une position forte sur ce point lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement jeudi et vendredi à Bruxelles.

