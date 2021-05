Le parlement tunisien aux couleurs de la Palestine

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) s’est mise ce mardi 18 Mai aux couleurs de la Palestine. Le drapeau palestinien a été accolée d’un côté, et le drapeau tunisien de l’autre, au niveau de l’une des entrées principales du palais du Bardo, selon des photos publiées par le député Samir Dilou sur sa page officielle Facebook.

L’hémicycle a été aussi drapé des drapeaux palestiniens et tunisiens, à l’heure où les territoires palestiniens sont la cible d’une offensive israélienne barbare, avec des raids incessants et destructeurs sur la bande de Gaza, ayant provoqué plus de 200 martyrs, de 1200 blessés et des dizaines de milliers de déplacés.

Al-Quds el-Sherif est-elle aussi le théâtre de l’escalade sioniste, où les forces d’occupation multiplient les incursions dans les cités et quartiers, notamment la cité Cheikh Jarah, prolongeant les provocations survenues dès le mois du Ramadan contre les Palestiniens, en pleine prière à la mosquée al-Aqsa et sur l’esplanade des mosquées ; une énième et vaine tentative de l’entité sioniste de judaïser la ville sainte.

L’Assemblée des représentants du peuple devra changer l’ordre du jour de sa plénière, prévue ce mardi 18 Mai, pour débattre des dernières évolutions dans les territoires occupés, et ce à la demande de plusieurs blocs parlementaires, exprimée depuis hier.

