Le partenariat Ã©conomique, la migration et l’usage de l’anglais au centre du Conseil d’association Tunisie/ Royaume-Uni Ã  Londres

Le partenariat économique, la migration et l’usage de l’anglais au centre du Conseil d’association Tunisie/ Royaume-Uni à Londres

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a coprésidé le 12 octobre 2023, avec le ministre d’État chargé du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie du Sud, Lord Tariq Ahmed, la deuxième session du Conseil d’association entre la Tunisie et le Royaume-Uni, à Londres.

Cette échéance a permis « de mettre en valeur les excellentes relations entre les deux pays et d’exprimer leur volonté commune de renforcer davantage la coopération bilatérale, dans leur intérêt mutuel », rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Au cours de cette réunion, les décisions établissant les mécanismes de travail du Conseil d’association ont été adoptées, ce qui contribuerait à accroître l’efficacité du travail du Conseil et à franchir une étape dans la consolidation de la coopération et du partenariat entre les deux pays dans divers secteurs.

Dans le même contexte, un accent particulier a été mis sur l’importance du travail concerté afin de bénéficier des avantages préférentiels et des opportunités offertes par l’accord d’association Tunisie-Royaume-Uni, signé en octobre 2019, qui est le premier du genre en Afrique du Nord.

Les deux parties ont également convenu « de continuer à examiner les moyens pratiques afin de développer davantage le commerce bilatéral et promouvoir les exportations tunisiennes d’huile d’olive, de produits agroalimentaires et de textile ».

La partie britannique a exprimé son intérêt pour le renforcement des partenariats et des investissements en Tunisie, notamment dans les domaines des nouvelles technologies de l’information et de la communication, les énergies renouvelables, et sa volonté de soutenir la politique de transition énergétique de la Tunisie, en saisissant les opportunités offertes par le Mémorandum d’entente entre la Tunisie et Royaume-Uni sur le développement des énergies durables et renouvelables, signé en juin 2022.

La Partie tunisienne a affirmé son intention de participer au deuxième Sommet sur l’investissement en Afrique, qui aura lieu à Londres en avril 2024 , en présence de 24 pays africains, dont la Tunisie.

Les deux parties ont réitéré l’importance qu’elles accordent au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement supérieur. À cette fin, ils ont convenu de l’importance d’avancer dans la mise en œuvre du mémorandum d’entente sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, signé en février 2023, en réalisant de nouveaux progrès dans certains domaines prioritaires, tels que l’utilisation de l’anglais comme une langue d’enseignement, le renforcement des partenariats académiques et dans le domaine de recherche et l’échange d’expériences en matière de garantie de la qualité de l’enseignement supérieur et de la mobilité régionale et internationale.

Cette deuxième session du conseil d’association a également été l’occasion d’exprimer la satisfaction quant au niveau de coopération existant entre les deux parties dans le domaine de la sécurité et d’examiner les moyens de le renforcer davantage, dans les secteurs d’intérêt commun.

Dans ce contexte, la question migratoire a été abordée. La partie tunisienne a souligné l’importance d’adopter une approche globale pour s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène et réitéré son attachement à traiter cette question dans le plein respect des législations tunisiennes et les conventions internationales et dans la limite de capacités de la Tunisie.

Les deux parties ont en outre convenu de l’importance de renforcer davantage la coopération bilatérale dans la lutte contre la migration clandestine et la criminalité organisée transfrontalière.

Au cours du déjeuner de travail offert par Lord Ahmed, M le Ministre, a réaffirmé la position de principe constante de la Tunisie sur la cause palestinienne, clairement affirmée lors de la réunion extraordinaire des Ministres arabes des Affaires étrangères, tenue au Caire le 11 octobre 2023.