Le point sur l’affaire Mehdi Zagrouba: ConfÃ©rence de presse du comitÃ© de dÃ©fense

Le point sur l’affaire Mehdi Zagrouba: Conférence de presse du comité de défense

Lors d’une conférence de presse tenue le 23 mai 2024, Boubaker Bethabet, avocat et membre du comité de défense de Mehdi Zagrouba, a déclaré que le ministère de l’Intérieur devait ouvrir une enquête sur les allégations de torture subies par son client. Il a affirmé que ces actes de torture avaient été constatés par le juge d’instruction et par d’autres personnes ayant consulté le procès-verbal.

Boubaker Bethabet a insisté sur les preuves visibles d’agression physique subies par Mehdi Zagrouba, précisant que ces traces ne nécessitaient pas de justification supplémentaire.

Boubaker Bethabet a révélé qu’une plainte pour torture, signée par plus de 1 600 avocats, avait été déposée auprès du ministère public près du tribunal de Tunis. Une demande d’examen médical a été soumise le 15 mai 2024, mais n’a pas encore été traitée. Bethabet attend également le rapport de l’Instance nationale pour la prévention de la torture, qui a visité Zagrouba le 14 mai 2024.

Il a mentionné que des certificats médicaux relatifs à la situation de Zagrouba avaient été demandés, notamment ceux rédigés après son transfert à El Aouina et à l’hôpital Mongi Slim, ainsi que ceux rédigés après son audition et son transfert à l’hôpital Charles Nicolle. Certaines de ces demandes ont été refusées et la réponse pour les autres est attendue.

L’avocat a également indiqué que Mehdi Zagrouba fait l’objet de trois enquêtes distinctes. Deux d’entre elles concernent les mêmes faits, mais avec des rôles inversés pour un témoin et une victime. La troisième enquête concerne l’un des agents impliqués dans l’arrestation, qui accuse Zagrouba de l’avoir agressé. Le juge d’instruction a annoncé que la date de l’audition de Zagrouba serait communiquée le lundi suivant.

