Le prÃ©sident de la BAD nomme le Tunisien, Jalel Trabelsi, en tant qu’envoyÃ© spÃ©cial pour la rÃ©gion MENA

Le président de la BAD nomme le Tunisien, Jalel Trabelsi, en tant qu’envoyé spécial pour la région MENA

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a nommé le diplomate tunisien, Jalel Trabelsi, au poste d’envoyé spécial pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord (MENA) et la région du Golfe.

L’ambassadeur Trabelsi apporte à ce poste plus de 30 années d’expérience en tant qu’éminent diplomate accompli, indique la BAD dans un communiqué.

L’ambassadeur Trabelsi se prévaut d’une carrière marquée par plusieurs contributions et rôles importants. Il a été ministre plénipotentiaire pour les affaires africaines et ambassadeur de Tunisie au Nigéria, au Ghana, au Bénin, en Sierra Leone et auprès de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Il a également été doyen du Conseil des ambassadeurs arabes et a assumé d’autres fonctions en tant que conseiller du ministre des Affaires étrangères et chef de la Commission nationale pour la candidature de la Tunisie à la présidence de la Banque africaine de développement.

Il est également spécialiste en droit international et a enseigné le droit diplomatique international à l’université.