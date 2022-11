Le président égyptien arrive à Alger pour prendre part au Sommet de la Ligue arabe

Le président égyptien, Abdelfattah Sissi, est arrivé ce mardi en Algérie, pour participer au Sommet arabe, qui se tient les 01er et 2 novembre, dans sa 31ème édition, à Alger, sous le signe du « rassemblement et de la solidarité interarabe ».

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a accueilli son homologue égyptien à sa descente d’avion, à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger.

Le porte-parole officiel de la présidence égyptienne avait déclaré, auparavant, que « la participation du chef de l’Etat égyptien à cette rencontre au sommet intervient dans le cadre de la détermination de l’Egypte de consolider les liens de coopération et de fraternité avec les pays arabes frères, et de renforcer les mécanismes de l’action arabe commune ».

« Le sommet d’Alger vise la concertation et la coordination entre les pays arabes en vue de préserver la sécurité et la stabilité dans la région, et de consolider les intérêts arabes, face aux multiples défis sur le double-plan international et régional, notamment suite aux répercussions de la pandémie du Coronavirus et de la crise ukrainienne, et aux pressions qui en découlent sur les pays arabes. »

Plusieurs dirigeants de la région arrivent depuis la vielle à la capitale algérienne, à cette même occasion. Le roi du Maroc a déclaré forfait.

Gnetnews