Le président Kaïs Saïed invité au sommet du G7 en Italie

Le président de la République, Kaïs Saïed, participe au sommet du G7 qui débute ce jeudi 13 juin 2024 à Borgo Egnazia, une station balnéaire située dans la région des Pouilles, au sud-est de l’Italie.

Ce sommet du Groupe des Sept réunit les dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et de l’Union européenne. Parmi les invités de marque figurent également Javier Milei, Mohamed Ould Ghazouani, William Ruto, Abdelmadjid Tebboune, Recep Tayyip Erdogan, le roi Abdallah II de Jordanie, Mohammed ben Zayed et Volodymyr Zelenski.

Selon l’agence de presse Nova, les discussions ont commencé par une session consacrée à l’Afrique. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, devrait saisir cette opportunité pour promouvoir le Plan Mattei et discuter d’initiatives spécifiques relatives au climat, à l’environnement et à l’énergie. L’accent sera mis sur le continent africain, considéré comme une priorité stratégique pour l’Europe et l’Italie, dans une optique de partenariat et de développement durable.

