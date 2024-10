Le Président Kaïs Saïed invité aux célébrations du 70e anniversaire de la révolution algérienne par le Président Tebboune

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 17 octobre 2024 au Palais de Carthage, Mohamed Arkab, ministre algérien de l’Énergie et des Mines, envoyé spécial du Président Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a remis au chef de l’État tunisien une lettre officielle l’invitant à assister aux célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne.

Lors de cet entretien, le Président Saïed a réaffirmé la profondeur des liens historiques qui unissent les peuples tunisien et algérien, soulignant la volonté commune de renforcer encore davantage ces relations dans tous les domaines. Il a rappelé les moments marquants de l’histoire partagée entre les deux pays, où les Tunisiens et les Algériens se sont battus côte à côte pour la libération nationale, mêlant leurs sangs pour la cause commune. Aujourd’hui, a-t-il ajouté, cette solidarité se poursuit avec une détermination inébranlable à ouvrir de nouveaux horizons pour réaliser les aspirations des peuples frères de Tunisie et d’Algérie.

Gnetnews