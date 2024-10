Le Président Kaïs Saïed préside la commémoration du 61e anniversaire de la fête de l’Évacuation à Bizerte

Le mardi 15 octobre 2024, le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a présidé la cérémonie officielle de commémoration du 61e anniversaire de la fête de l’Évacuation au cimetière des martyrs à Bizerte.

Lors de cet événement, le Chef de l’État a rendu hommage aux martyrs en saluant le drapeau national au son de l’hymne tunisien, avant de passer en revue une garde d’honneur composée des trois corps d’armée. Il a ensuite déposé une couronne de fleurs au pied du monument aux morts et a récité la Fatiha en hommage aux âmes des martyrs.

Le Président Saïed a également profité de cette occasion pour échanger avec des anciens combattants ayant pris part à la cérémonie. Plusieurs personnalités ont assisté à cet événement, notamment le ministre de la Défense nationale, les membres du Conseil supérieur des armées ainsi que le gouverneur de Bizerte.

Après cette commémoration, le Président de la République s’est rendu au centre-ville de Bizerte, où il a rencontré de nombreux citoyens pour « recueillir leurs préoccupations et leurs aspirations pour l’avenir de la ville et du pays », lit- on dans un communiqué de la présidence.

