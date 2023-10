Le Qatar annonce que l’ouverture d’un bureau politique de Hamas à Doha est intervenue à la demande de Washington

L’ambassadeur du Qatar aux Etats-Unis, cheikh Mechaâl Ben Hamed al-Thani, a déclaré que son pays fait face « à une campagne de diffamation, pour son rôle en tant que médiateur de paix dans la guerre en cours à Gaza », signalant que « l’ouverture d’un bureau politique de Hamas à Doha, a eu lieu à la demande de Washington », rapporte le journal qatari, al-Sharq.

Dans un article paru au Wall Street Journal, le diplomate a écrit « le Qatar n’en veut pas d’une autre guerre dans notre région. Nos objectifs étaient clairs depuis le début du conflit actuel, c’est la sécurisation de la libération des otages, la création de corridors humanitaires pour l’acheminement des aides aux civils palestiniens, tout en mettant fin à l’effusion du sang et en empêchant plus d’escalade ».

« Au cours des deux dernières décennies, notre pays a acquis une bonne réputation en matière de médiation dans les conflits compliqués. La paix durable ne pourrait être réalisée, que par la construction de la confiance et de l’entente », a-t-il indiqué, signalant qu’ « à la base de notre réussite était notre capacité à traiter avec l’ensemble des parties ».

Et de poursuivre : « dans la foulée de l’escalade à Gaza, le Qatar était en contact avec toutes les parties pour inciter à l’apaisement. Nos partenaires internationaux, comme les Etats-Unis, nous ont demandés une médiation pour assurer la libération de plus d’otages. Nous avons traité avec Israël, d’autres pays et Hamas. La libération de nombreux otages suite à la médiation du Qatar est un pas positif, mais la situation est encore sensible ».

Le diplomate qatari à Washington a considéré qu' »avec le début du conflit, le Qatar est devenu un objectif d’une campagne de diffamation continue, s’agissant de la nature de son rôle, en tant que médiateur de paix dans la région ».

Il a, par ailleurs, indiqué que « l’ouverture du bureau politique de Hamas au Qatar en 2012, est intervenue à la demande de Washington pour créer une ligne de liaison indirecte avec Hamas. Le bureau a beaucoup été utilisé dans les efforts de médiation, ce qui aidé à apaiser les conflits en Israël et dans les territoires occupés ».

Gnetnews