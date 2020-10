Le Qatar dans le futur de Sassi ? Le Zamalek n’est plus catÃ©gorique

Le Qatar dans le futur de Sassi ? Le Zamalek n’est plus catégorique

Ferjani Sassi est entré, depuis quelque temps dans le viseur de plusieurs clubs de la Qatar Stars League, prêts et capables de le couvrir en or. La tentation est forte et le milieu international tunisien n’est plus intransférable. D’après des médias égyptiens, le Zamalek qui a toujours fermé la porte au départ de Sassi pense finalement que la meilleure solution serait de le céder contre une somme importante plutôt que de s’en passer gratuitement l’été prochain.

Le club cairote reste toutefois catégorique sur le fait qu’un départ de Ferjani n’est envisageable qu’au terme de l’aventure en ligue des champions d’Afrique.

GnetNews