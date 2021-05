Le Qatar est le premier investisseur en Tunisie (ambassadeur)

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est entretenu ce mardi 18 Mai 2021 à la Kasbah, avec l’ambassadeur du Qatar à Tunis, Saâd Nasser Hamidi.

Méchichi a salué « les relations étroites et exemplaires entre les deux pays, dans de nombreux domaines, notamment économique et d’investissement », appelant à consolider davantage la coopération conjointe, a fortiori que l’Etat du Qatar est considéré comme étant un partenaire stratégique de la Tunisie, et parmi les plus grands investisseurs du pays.

L’ambassadeur du Qatar à Tunis a considéré, pour sa part, que la Tunisie possédait des opportunités prometteuses d’investissement, signalant que les relations économiques entre les deux pays ont connu une importante avancée les dernières années.

Le Qatar est en première position en termes de pays investisseurs en Tunisie, notamment en matière d’investissements directs, a-t-il dit, exprimant la poursuite du soutien de son pays à la Tunisie, au service des intérêts conjoints des deux pays.

