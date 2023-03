Le Qatar se dit prêt à financer de nombreux projets en Tunisie

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu, ce mardi 28 février 2028, à Carthage, Cheikh Khelifa Ibn Abdelaziz al-Thani, le président du Conseil des ministres et ministre de l’Intérieur du Qatar, qui effectue une visite de travail en Tunisie, à la tête d’une délégation officielle, comptant, notamment, le ministre d’Etat aux affaires étrangères, le ministre du Travail, et le Secrétaire d’Etat au Commerce et à l’Industrie.

Le chef de l’Etat a saisi cette occasion « pour réitérer ses félicitations au Qatar, d’avoir brillamment organisé le mondial de football », considérant « la réussite du Qatar dans cette manifestation mondiale, comme étant un succès pour les Arabes dans leur ensemble », rapporte un communiqué de la présidence.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur « les relations de fraternité solides entre les deux pays ». Le chef de l’Etat a souligné que « de nombreux projets d’investissement demeurent bloqués, et devront trouver la voie de la réalisation, en surmontant les obstacles entravant leur mise en œuvre ».

Le président du conseil des ministres qatari a exprimé les dispositions de son pays « à financer de nombreux projets en Tunisie, ou à contribuer à leur réalisation, à l’instar de la plateforme de production à Sidi Bouzid, l’hôpital d’enfants à la Manouba, outre la coopération dans le domaine sportif, à travers le transfert de l’un des stades ayant abrité la dernière coupe du Monde à la Tunisie ».

La rencontre a, également, porté sur les Tunisiens qui travaillent dans différents secteurs au Qatar, l’une des formes de coopération entre les deux pays, où il était question « des dispositions conjointes à même de renforcer la présence des compétences et cadres tunisiens au Qatar, à diversifier les domaines de coopération bilatérale, et à échanger les expériences dans différents secteurs. »

Les points inscrits à l’ordre du jour des travaux du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes qui se teindra demain, mercredi 01er Mars 2023, dans sa 40ème session à Tunis, ont été évoqués.

Le chef de l’Etat a indiqué que les solutions susceptibles d’éradiquer le crime organisé et le terrorisme devront reposer sur le traitement des causes ayant conduit à l’aggravation de ces phénomènes. « Les solutions sécuritaires et la coordination entre les pays sont nécessaires, mais le premier et principal bouclier a trait à l’éducation, à l’enseignement et à la culture. Outre l’amélioration des conditions sociales de la jeunesse, laquelle est polarisée par les réseaux criminels, faute d’une pensée libre, ou pour indigence sociale », a-t-il souligné en substance.

