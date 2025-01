Le Réseau Tunisien pour les Droits et Libertés exprime son soutien à Sihem Ben Sedrine

Le Réseau Tunisien pour les Droits et Libertés a exprimé, ce mardi, sa solidarité totale avec Sihem Ben Sedrine, qui observe un mouvement de grève de la faim depuis 16 jours pour défendre son droit à la liberté et à la dignité humaine. « La situation de santé de l’activiste s’est gravement détériorée, la contraignant à être hospitalisée en soins intensifs, dans un état critique tant sur le plan physique que psychologique », lit-on dans un communiqué diffusé ce mercredi.

Le réseau a tenu à rappeler que « l’État actuel porte l’entière responsabilité de toute conséquence tragique qui pourrait mettre sa vie en danger ». Dans ce contexte, il a appelé à sa libération immédiate et a dénoncé les violations graves des droits dont a été victime Sihem Ben Sedrine, ainsi que d’autres membres du peuple tunisien sous le régime en place.

Le communiqué souligne également l’extension injustifiée de sa détention, sans information préalable ni justification légale, ce qui constitue une atteinte flagrante à ses droits. En outre, le réseau a réaffirmé son soutien aux prisonniers politiques et aux détenus d’opinion, qu’ils soient hommes ou femmes, exigeant leur libération immédiate.

Le Réseau Tunisien pour les Droits et Libertés a vivement condamné « les pratiques répressives du régime, visant à réduire au silence les voix dissidentes et à museler les libertés fondamentales ». Il a réitéré son engagement à poursuivre le combat aux côtés du peuple tunisien pour la restauration des acquis de la révolution et la conquête de la justice et de la liberté.

Dans ce contexte, le réseau a appelé toutes les forces démocratiques et anti-réactionnaires à unir leurs efforts pour résister à la dictature et construire un avenir démocratique respectueux des droits de l’homme et garantissant la dignité pour tous.

Gnetnews