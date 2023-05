Le SNJT demande Ã  la prÃ©sidence de retirer le dÃ©cret-loi nÂ° 2022-54 pour protÃ©ger la libertÃ© de la presse en Tunisie

Le SNJT demande à la présidence de retirer le décret-loi n° 2022-54 pour protéger la liberté de la presse en Tunisie

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé les autorités exécutives, législatives et judiciaires à renforcer la liberté de la presse et à arrêter de poursuivre les journalistes en vertu du décret-loi n°54. Le SNJT préconise également de ne plus porter des accusations liées à la sûreté de l’Etat et au terrorisme en dehors du cadre légal régissant la liberté du travail journalistique.

Dans son rapport annuel sur la liberté de la presse en Tunisie, publié à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le syndicat a appelé la présidence de la République à retirer le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, estimant qu’il constitue un danger pour la liberté de la presse et d’expression.

Le SNJT a également appelé à renforcer la liberté de la presse à travers des initiatives législatives élaborées dans le cadre d’une approche participative et à soutenir les efforts de la société civile. Le syndicat a souligné l’importance des médias professionnels et de la société civile libre et indépendante pour la reconstruction d’une Tunisie nouvelle.

Le SNJT a signalé la présence de milices électroniques qui représentent une menace pour la liberté de la presse, de l’opinion et d’expression. Il a également appelé à ne pas émettre de circulaires susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés ou de réduire les acquis mentionnés dans les textes de loi pendant la période transitoire.

Gnetnews