Le SNJT exprime sa solidaritÃ© avec Borhene Bsaies et Mourad Zghidi

Le SNJT exprime sa solidarité avec Borhene Bsaies et Mourad Zghidi

Dans un communiqué publié ce mercredi 15 mai, le Syndicat national des journalistes tunisiens a exprimé son entière solidarité avec les journalistes récemment arrêtés Borhene Bsaies et Mourad Zghidi, ainsi qu’avec l’avocate Sonia Dahmani.

Face à cette situation, le SNJT a affirmé son « rejet de l’utilisation du pouvoir judiciaire pour restreindre la liberté d’expression des médias et pour faire taire les voix critiques ». Le syndicat dénonce « la persécution continue des journalistes, animateurs et commentateurs, ainsi que les tentatives visant à instiller la peur et la terreur dans leur milieu professionnel », lit-on dans le même communiqué.

Le syndicat souligne en outre que les poursuites engagées contre les journalistes en dehors du cadre légal et les dérives procédurales observées constituent une violation flagrante de la liberté d’expression, de la presse et de la publication, ainsi qu’une atteinte aux règles de procédure pénale et aux obligations des juridictions en vertu de la Constitution tunisienne.

Le syndicat a également critiqué l’application persistante du décret 54 de 2022 sur la lutte contre les crimes liés aux systèmes d’information et de communication, appelant à son retrait et à sa révision, en raison de son incompatibilité avec la Constitution et les conventions internationales.

Gnetnews