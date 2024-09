Le SNJT présente son plan de couverture médiatique pour les élections présidentielles 2024

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a dévoilé un plan détaillé pour la couverture médiatique des élections présidentielles de 2024. Ce plan, élaboré en complément d’une précédente documentation orientée sur les lignes directrices de la couverture électorale, vise à encadrer la manière dont les médias doivent aborder les élections et à prévenir les abus éventuels.

Le plan de couverture médiatique propose une surveillance rigoureuse pour détecter et signaler plusieurs types de violations potentielles, y compris :

– Partialité: Favoritisme pour un candidat spécifique.

– Propagande et publicité politique: Promotion ou diffusion d’informations biaisées.

– Diffamation et calomnie: Attaques injustifiées contre des candidats.

– Incitation à la violence: Discours encourageant la violence ou la haine.

– Publication prématurée des sondages: Diffusion de résultats avant la fermeture des bureaux de vote.

– Faux rapports: Présentation de données erronées ou trompeuses.

Le rôle de cette surveillance est de recueillir et d’analyser les contenus médiatiques pendant la période électorale et de publier des rapports sur les résultats. Cette initiative vise à garantir une couverture équilibrée et précise, respectant les normes éthiques et légales, et à favoriser un ajustement interne des médias pour améliorer la qualité de l’information politique.

Le plan détaillé constitue un cadre essentiel pour assurer une couverture médiatique transparente et équitable, en offrant une vision claire du respect des obligations légales et professionnelles durant la période électorale.

Gnetnews