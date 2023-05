Le Sommet arabe de Djeddah ouvre ses travaux, Ben Salman appelle à en finir avec les conflits

Le Sommet arabe s’est ouvert, ce vendredi 19 Mai, à Djedah sous la présidence du prince héritier, Mohamed Ben Salman, au nom du roi Salman Ibn Abdelaziz al-Saoud, rapporte l’agence de presse saoudienne.

La parole a été donnée, en préambule au Premier ministre algérien, Aymen Ibn Abderrahman, dont le pays assure la présidence sortante de la Ligue arabe, qui a transmis le relais à l’Arabie saoudite.

Le prince héritier saoudien a affirmé, dans son allocution d’ouverture, que son pays ne permettra pas que la région se transforme en champ de bataille. « Il nous suffit, en tournant la page du passé, de nous rappeler des années douloureuses de conflits qu’a vécus la région, dont les peuples ont souffert, et le processus de développement mis à mal ».

Ben Salman a salué la présence du président syrien, Bachar al-Assad, à ce Sommet, souhaitant que la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe contribue à sa stabilité, et à un retour à la normale dans ce pays, afin qu’il reprenne son rôle naturel dans la région arabe, ce qui contribue à lui assurer un avenir meilleur.

Le prince héritier saoudien s’est arrêté à la cause palestinienne, qui représente « la cause centrale des Arabes et Musulmans, et est en tête des priorités de la politique étrangère » de son pays, a-t-il dit.

« Le Royaume n’hésitera pas et ne tardera pas à soutenir le peuple palestinien afin qu’il recouvre des terres et ses droits légitimes, et instaurer son Etat indépendant, et souverain sur les frontières de 1967, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif, conformément aux résolutions de la légalité internationale et à l’initiative de paix arabe ».

Il a ajouté que les Saoudiens consacrent leurs efforts dans le soutien des affaires arabes, « en aidant les protagonistes yéménites à parvenir à une solution politique globale mettant fin à la crise au Yémen ».

Il a souhaité que le langage du dialogue prévale au Soudan, afin qu’il préserve son unité et la sécurité de son peuple.

Salman a dit « saisir l’occasion de la présence de Zelensky et sa participation au Sommet pour affirmer la position de son pays, appuyant tout ce qui est de nature à désamorcer la crise en Ukraine, ses dispositions à continuer à déployer des efforts de médiation entre la Russie et l’Ukraine et à appuyer les efforts internationaux visant un règlement politique de la crise ».

« Notre nation arabe dispose des attributs civilisationnels et culturels, et des ressources humaines et naturelles, l’habilitant à occuper une position de leadership et à réaliser l’essor de nos pays et peuples dans tous les domaines », a-t-il conclu.

Gnetnews