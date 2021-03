Le sport est suspendu au Sénégal ! L’EST, le CSS et l’ESS en attente

Les autorités sénégalaises ont pris la décision de suspendre toutes les activités sportives au pays suite aux manifestations dans plusieurs villes. La durée de cette suspension n’a pas été précisée, puisque d’après les médias locaux, la situation est très compliquée.

Cette mesure pourrait directement impacter les clubs tunisiens, à savoir l’Espérance de Tunis, l’Etoile du Sahel et le CS Sfaxien.

Les Sang et Or devront affronter le FC Tongueth en C1 alors que l’ESS et le CSS joueront contre Djaaraf. D’après certaines sources proches de la CAF, ces matchs pourraient être délocalisés et joués dans un pays voisin du Sénégal.

GnetNews