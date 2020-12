Le syndicat des agents judiciaire rejette l’accord signé par l’AMT et poursuit sa grève

Le syndicat des agents judiciaires a décidé de rejeter l’accord signé entre l’Association des magistrats tunisiens et le gouvernement. Accord signé ce vendredi 18 décembre et qui pourrait enfin mettre un terme à la grève des juges commencée il y a plus d’un mois.

Sur sa page Facebook, Hattab Ben Othman, président du syndicat des agents judiciaires a affirmé que leur grève se poursuit toujours et que l’accord mentionné ci-dessus ne les engagent en rien.

Les agents judiciaires, en grève depuis quatre semaines, réclament l’homologation des diplômes des agents et cadres du ministère de la Justice ainsi que des primes liées à la nature du travail.