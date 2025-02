Le Syndicat des Journalistes Tunisiens accueille le Dr. Akrama Sabri, imam de la mosquÃ©e Al-Aqsa

Le Syndicat des Journalistes Tunisiens accueille le Dr. Akrama Sabri, imam de la mosquée Al-Aqsa

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a reçu, ce jeudi 6 février 2025, le Dr. Akrama Sabri, imam et prédicateur de la mosquée Al-Aqsa, à l’occasion d’une conférence de presse organisée au siège du syndicat.

Lors de son intervention, le Dr. Sabri a dénoncé les pratiques de l’occupation israélienne à Jérusalem, mettant en garde contre les projets de judaïsation visant à altérer l’identité historique, démographique et culturelle de la ville sainte. Il a également condamné les crimes de guerre perpétrés contre la population de Gaza et de la Cisjordanie, soulignant que ces actions s’inscrivent dans une politique de déplacement forcé et d’annexion.

Gnetnews