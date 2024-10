Le Syndicat des Médecins Hospitalo-Universitaires s’oppose à la révision de l’IRPP et dénonce une atteinte au secteur public de la santé

Le Syndicat général des médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo-universitaires a exprimé son opposition à la révision du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), appelant les élus à rejeter cette mesure lors du vote. Dans un communiqué publié le 21 octobre 2024, le syndicat a accusé le ministère des Finances de tromper les députés en invoquant la « justice fiscale » pour justifier cette révision.

Le syndicat a dénoncé l’impact déjà sévère de la détérioration du pouvoir d’achat de ses membres, imputée à la stagnation des salaires et à l’inflation galopante. Il a fustigé l’augmentation de 5 % de l’IRPP sur les revenus des médecins, pharmaciens et dentistes, en contradiction avec le principe de justice fiscale et les fondements de l’État social. Cette révision, selon le syndicat, constitue une nouvelle atteinte au secteur de la santé publique.

Il a également mis en lumière l’exode des jeunes médecins vers l’étranger, précipité par des conditions de travail difficiles, et jugé que l’augmentation de l’IRPP ne ferait qu’aggraver cette tendance.

Pour le syndicat, la véritable justice fiscale ne peut être atteinte que par l’élargissement de l’assiette fiscale pour inclure l’économie parallèle et combattre l’évasion fiscale. Il a réitéré sa détermination à utiliser toutes les formes de militantisme pour défendre les droits de ses membres et protéger leur pouvoir d’achat.

Gnetnews