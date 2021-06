Le tour des Tunisiens de 50 ans est venu pour se faire vacciner contre le Coronavirus, début ce mardi des convocations

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé hier, lors d’une audition au sein de la commission de la santé et des affaires sociales, le démarrage de la vaccination des quinquagénaires (50 – 59 ans), à partir du début de la semaine prochaine.

Au sujet de la vaccination des secteurs vitaux, le ministre a affirmé que l’organisation de cette opération se fera selon les quantités disponibles, sans toucher à la cadence de la vaccination des personnes ordinaires, rapporte l’Assemblée sur sa page officielle.

Il a, par ailleurs, annoncé l’entrée en service des équipes itinérantes chargées de la vaccination des personnes âgées de 60 ans et plus, même parmi les personnes non inscrites.

Le ministère de la Santé annonce ce matin sur sa page officielle Facebook avoir entamé, à compter de ce mardi 01er Juin, la convocation des citoyens inscrits sur la plateforme Evax, âgées de 50 à 60 ans, pour recevoir la première dose du vaccin anti-coronavirus.

Le ministère appelle les personnes concernées à s’en tenir aux rendez-vous fixés, afin d’assurer une bonne organisation au sein des centres de vaccination et d’administrer l’injection dans des conditions appropriées.

A l’heure qu’il est, 958 951 personnes ont été vaccinées contre le Coronavirus, sur un ensemble de 2 082 873 inscrits sur la plateforme Evax.

Dans son communiqué quotidien sur l’état d’avancement de la vaccination anti-Covid, le ministère de la Santé fait savoir ce mardi que 16 419 personnes ont été vaccinées hier lundi 31 Mai 2021, 80ème jour de la campagne de vaccination.

Quelque 303 975 ont reçu la deuxième dose, selon la même source.

