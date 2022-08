Le tribunal d’arbitrage dÃ©nonce l’ingÃ©rence dans les affaires intÃ©rieures de la Tunisie

Le tribunal d’arbitrage dénonce l’ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie

Le Conseil scientifique et consultatif du tribunal international permanent d’arbitrage a condamné, lors de sa réunion ce lundi 08 août, sous l’égide de son président Béchir Saïed, les déclarations du chef du département d’Etat, Antony Blinken, et de l’ambassadeur attendu à Tunis ; « lesquelles attentent à la souveraineté nationale, et mettent en doute le processus démocratique, notamment pour ce qui est du référendum, du processus politique en Tunisie, et de ses relations internationales ».

Le Conseil scientifique et consultatif, auquel ont participé de représentants du tribunal de différents pays et nationalités, a exprimé, dans un communiqué, son « rejet absolu de l’ingérence dans les affaires intérieures du pays, et l’atteinte à sa souveraineté ». Cet état de fait constitue « une violation des conventions internationales et des relations diplomatiques, prévues par les conventions, les lois et les usages internationaux ».

Ce que vit la Tunisie est « un fait intérieur, qui n’est décidé que par la volonté populaire », souligne-t-il, appelant à s’attacher « aux valeurs universelles, notamment celles de la justice, et du respect de la souveraineté nationale des peuples ».

Gnetnews