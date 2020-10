Le Tunisia Digital Summit se tiendra en ligne les 27 et 28 octobre

Le Tunisia Digital Summit (TDS) est devenu un événement incontournable du secteur du numérique en Tunisie mais aussi en Afrique. Pour sa quatrième édition, cet événement sera organisé exclusivement en ligne, crise sanitaire oblige.

Sous l’égide du ministère des technologies de la Communication et inaugurée par le Chef du Gouvernement, TDS se tiendra les 27 et 28 octobre 2020 intégralement en ligne à travers une plateforme digitale très innovante. « Un produit 100% tunisien développé par TPM en partenariat avec une startup tunisienne », explique Skander Haddar, CEO de TPM et organisateur de l’événement.

« Il s’agit là d’un défi de taille et unique en Afrique », ajoute-t-il. En effet pas moins de 1000 participants sont attendus cette année. Pendant les 2 jours, la manifestation se tiendra en ligne sur le site web www.tdsconference.tn Sponsors, exposants, speakers, experts et participants se connecteront individuellement en fonction de leur profil à une plateforme technologique très innovante. Les exposants auront chacun un stand afin de présenter leurs dernières innovations en matière de digitalisation. Il y aura également des conférences et des workshops animés par des experts tunisiens mais aussi internationaux qui se feront sous forme de chat ou de visioconférence.

Afin de garantir une continuité dans le networking réalisé pendant l’événement, TDS a mis en place une application mobile disponible sur IOS et Androïd, afin de garder le contact même après l’événement.

Avec la crise du Covid-19, il est clair que le digital est devenu l’outil incontournable de communication et de travail des entreprises qu’elles soient publiques ou privées. Ainsi, quelques unes d’entre-elles viendront exposer leur succès dans la digitalisation de leur société.

« Il est important que l’administration publique tunisienne aille vers la digitalisation. Il s’agit d’un axe de croissance avec lequel la Tunisie pourrait faire face à la crise économique engendrée par la crise sanitaire », indique Haddar.

A noter que seule la séance inaugurale aura lieu en physique en présence du Chef du Gouvernement Hichem Mechichi, comme le veut la tradition depuis maintenant 4 ans. Elle sera réservée uniquement à la presse.

Wissal Ayadi