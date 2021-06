Le variant Delta dÃ©couvert en Tunisie est 60 fois plus contagieux que la souche britannique

Le variant Delta découvert en Tunisie est 60 fois plus contagieux que la souche britannique

(Revue de presse) Le ministère indien de la Santé a indiqué mardi, dans un communiqué alarmant paru sur Tweeter, avoir placé les États du Maharashtra, du Kerala et du Madhya Pradesh en alerte en raison de l’apparition d’un nouveau variant : le Delta Plus. Mutation du variant Delta, il a été classé comme « préoccupant » par les autorités sanitaires indiennes.

Delta Plus présenterait en effet une plus grande transmissibilité, un ciblage accru des cellules pulmonaires et une réduction de l’efficacité des anticorps, rapporte le site de LCI.

Pour le moment, ce variant Delta Plus a été détecté chez 40 personnes en Inde, rapporte le Times of India. « Certaines de ces contaminations remontent au mois d’avril, mais le séquençage des génomes n’a été réalisé que le week-end dernier », précise le journal, cité par la même source.

Au-delà de l’Inde, le variant Delta Plus avait déjà été repéré, au 16 juin, dans dix autres pays. 83 cas ont été rapportés aux États-Unis, un au Canada, 36 cas au Royaume-Uni, 9 en Pologne, 22 au Portugal, 15 au Japon, 3 au Népal, un en Russie, un en Turquie et 18 en Suisse.

Pour le moment, aucun décès n’a été attribué à cette mutation.

Déjà que le variant indien suscite une grande inquiétude à travers la planète.

Le variant Delta (indien) est désormais responsable de 9 à 10 % des nouvelles contaminations en France ; une proportion comparable à celle des Etats-Unis et de l’Allemagne, a déclaré hier le porte-parole du gouvernement français , Gabriel Attal, cité par la presse française.

Le variant delta serait 60 fois plus contagieux que son homologue anglais. Il sévit dans de nombreux pays dans le monde. Pour rappel, il a été identifié pour la première fois en Inde où il a fait des milliers de morts. En Russie, près de 90% des nouveaux cas recensés de Covid-19 à Moscou sont dus au variant Delta du coronavirus, a annoncé le maire de la capitale russe, rapporte le site français, Journaldesfemmes.fr.

Le variant indien ou « Delta » a été « repéré pour la première fois le 5 octobre 2020 près de Nagpur », une ville du centre de l’Inde située dans le Maharashtra, rapporte un article du Monde du 19 avril 2021. Il s’agit d’un nouveau mutant du Sars-CoV-2, le virus responsable de la pandémie de la Covid-19, qui résulte de « quinze mutations spécifiques », détaille Anurag Agrawal, directeur de l’Institut de génomique et de biologie intégrative de New Delhi.

Selon ses dires, les malades souffrent « de maux de tête, de congestion nasale, de maux de gorge, de douleurs musculaire, et parfois de diarrhée.

D’après l’OMS, le variant indien est officiellement signalé dans plus de 70 territoires. Les cas sont en majorité recensés en Inde, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Allemagne et à Singapour.

D’après diverses sources