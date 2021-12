Le Vice-Président de la BEI en visite à Tunis du 8 au 10 décembre pour signer de nouveaux contrats de financement

Le Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI), M. Ricardo Mourinho Felix se rendra en Tunisie du 08 au 10 décembre 2021, pour une visite de travail. Il est prévu une rencontre avec des membres du gouvernement, le Gouverneur de la Banque Centrale, Marouane Abbassi, des chefs d’entreprise ainsi que des représentants du monde diplomatique.

M. Mourinho interviendra également lors de la 35ème édition des Journées de l’Entreprise, placées sous le haut patronage du Président de la République Tunisienne, Kaïs Saïed. Le Vice-Président de la BEI présidera notamment une table ronde, organisée par la BEI et à laquelle seront conviés des décideurs politiques, banquiers et chefs d’entreprises afin de discuter du climat des affaires et des financements du secteur privé en Tunisie.

Par ailleurs, de nouveaux contrats de financement dans des domaines clefs pour l’économie tunisienne, tels que le soutien à l’innovation et aux micro-entrepreneurs seront signés.

Communiqué