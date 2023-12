Le VIH-Sida en Tunisie : Hausse des nouveaux cas en 2020, un défi persistant pour la prise en charge médicale

Le directeur du bureau de Tunis d’ « Avocats sans frontières », Rami Khouili, a informé ce jeudi que le nombre de personnes diagnostiquées avec le virus de l’immunodéficience (VIH-Sida) a atteint près de 7100 au cours de l’année 2022, et seulement 26% d’entre elles ont suivi un traitement.

Lors d’une conférence nationale sur le thème « VIH-Sida et les droits des populations vulnérables : vers une approche inclusive », Khouili a expliqué à la TAP que le nombre de nouveaux cas s’était maintenu à environ 70 par an jusqu’en 2010. Cependant, ce chiffre a augmenté en 2020 pour atteindre 150 nouveaux cas par an.

Il a souligné la diminution des cas de contamination par le VIH dans la plupart des pays du monde, à l’exception des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, selon les statistiques mondiales.

Gnetnews