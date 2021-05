L’empreinte de la Tunisie était présente lors de la dernière bataille de Gaza (Sami Abou Zohri)

Le porte-parole du mouvement Hamas, Sami Abou Zohri, a affirmé ce lundi 31 Mai que l’empreinte de la Tunisie était présente lors de la dernière bataille entre Gaza et l’occupation israélienne, à travers l’avion fabriqué par le martyr Mohamed Zouari.

« La Tunisie a participé aux combats et non à la solidarité, via cet avion, qui a terrorisé l’occupant », a daclaré le responsable palestinien qui est actuellement dans nos murs.

Lors d’un point de presse au siège du SNJT, le dirigeant du Hamas a salué le soutien indéfectible de la Tunisie à la cause palestinienne, et « la place de cette cause dans la conscience de chaque Tunisien », signalant que « les sangs tunisien et palestinien se sont mêlés à Hammam-Chott ».

Le porte-parole du mouvement de résistance palestinien a rappelé que la Tunisie avait accueilli la révolution palestinienne et ses dirigeants, et qu’Abdelaziz Thaâlbi avait participé au début des années 30 ans au congrès contre le mandat britannique de la Palestine, qui était un prélude à l’occupation sioniste.

« Le deal du siècle a été déchiré »

Revenant sur la dernière offensive israélienne contre Gaza et al-Quds, Sami Abou Zohri a affirmé que cette bataille avait une haute valeur, car elle a été menée sous le signe d’al-Quds. « L’occupation israélienne a tenté d’exploiter la normalisation dans la région et les circonstances humanitaires cruelles à Gaza et a cru qu’elle allait asseoir sa mainmise sur al-Aqsa », a-t-il souligné.

« Gaza qui est sous embargo, où le coronavirus s’est propagé et où les conditions sont extrêmement dures, a mené cette bataille en défense d’al-quds et de la mosquée al-Aqsa, et non pour se protéger elle-même », a-t-il nuancé.

« Al quds est une ligne rouge, les Palestiniens et la résistance déploieront tous les sacrifices pour la protection d’al-quds, quel qu’en soit le prix, » a-t-il assuré.

Selon ses dires, « avec cette bataille, le deal de Trump, communément appelé le deal du siècle, lequel voulait qu’al-Quds soit une ville juive, a été déchiré et n’a plus de valeur. La résistance avec ses roquettes et ses armes a prouvé qu’al-Quds est une ville arabo-musulmane », a-t-il affirmé.

« Les armes utilisées ont été fabriquées par des mains palestiniennes »

Le dirigeant du Hamas a, par ailleurs, indiqué que toutes les armes utilisées dans cette bataille ont été fabriquées par des mains palestiniennes. « Le blocus imposé à Gaza n’a plus de valeur, nous sommes capables de fabriquer des armes avec nos propres mains et de les développer, nous disposons des moyens, des cerveaux et de l’expertise nous permettant de fabriquer des armes », a-t-il assuré.

« Dans chaque bataille, l’occupation sera devant du nouveau en termes quantitatif et qualitatif », a-t-il déclaré.

Abou Zohri a ajouté que « cette bataille avait prouvé l’unité du peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie, à al-Quds et dans les terres occupées de 1948. Le peuple palestinien est uni derrière la résistance et les symboles sacrés ».

Il a, par ailleurs, fait constater que « cette bataille avait brisé l’image de l’armée invincible, que l’occupation sioniste a toujours entretenue ».

