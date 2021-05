Tunisie : Le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zohri, rencontre Moncef Marzouki à Sousse

Le porte-parole du mouvement de résistance Hamas, Sami Abou Zohri, a visité hier soir, dimanche, l’ancien-président, Moncef Marzouki, à son domicile à Sousse et lui a offert, une maquette de la mosquée al-Aqsa.

Marzouki écrit sur sa page officielle Facebook, « avoir félicité Gaza et le peuple palestinien, pour la victoire, et a formulé le vœu de voir bientôt Ismaïd Haniyeh, en visite en Tunisie ».

Le dirigeant du Hamas avait rencontré samedi dernier, Rached Ghannouchi, en présence de membres du bureau exécutif du mouvement Ennahdha.

« La rencontre a porté sur les dernières évolutions de la cause palestinienne, suite à la dernière agression israélienne contre la bande de Gaza », avait souligné le mouvement dans un communiqué, signalant « avoir réitéré son soutien à la cause palestinienne et son rejet de toutes les formes d’agression contre le peuple palestinien, et les tentatives de déportation ».

Sami Abou Zohri a exprimé son estime aux « positions honorables de la Tunisie dans sa défense de la cause palestinienne, sur le double plan national et international, et la solidarité du peuple tunisien, toutes sensibilités confondues avec les droits palestiniens justes, en prime le droit à la résistance contre l’occupation et l’instauration de son Etat indépendant et sa capitale al-Quds el-sherif », ajoute la même source.

