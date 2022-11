Les agents de la STEG en grève les 7 et 8 décembre

La section des offices et des entreprises publiques, relevant de l’UGTT, a adressé, ce vendredi 25 novembre 2022, un avis de grève à la ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Neila Nouira Ghonji, au ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, à l’Inspection générale du travail et au PDG de la Steg, Hichem Anen.

Ainsi, les employés de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) est prévue pour les 7 et 8 décembre 2022.

Les protestataires réclament une prime de rendement au titre de l’année 2020 et des promotions exceptionnelles à l’occasion du 60ème anniversaire de la STEG.

Gnetnews