Tunisie : Des desserts emblématiques pour égayer les soirées ramadanesques !

En attendant les friandises et les succulentes pâtisseries de l’Aïd el-Fitr, les Tunisiens s’adonnent à une véritable célébration culinaire pendant le mois sacré du Ramadan. Chaque soirée ramadanesque est marquée par des desserts exquis et traditionnels, préparés avec amour et savoir-faire par des mains habiles qui ne cessent de régaler les papilles. Du premier au dernier jour du Ramadan, les amateurs de douceurs sont invités à savourer des délices sucrés, parfaits pour accompagner un café turc fumant ou un thé parfumé. Plongez avec nous dans l’univers sucré du Ramadan tunisien, où chaque bouchée est une invitation à la gourmandise et à la tradition.

Briket Hlib

Commencez votre voyage gustatif avec les feuilles de brick, utilisées pour concocter les délicieux Briket Hlib. Ces cigares croustillants, fourrés de crème pâtissière maison et parfumés à la fleur d’oranger, sont un régal pour les sens. Leur extérieur doré contraste avec la douceur fondante de leur garniture, offrant une expérience sucrée inoubliable.

Zriga

Poursuivez votre exploration avec les Zriga, des cigares feuilletés délicieusement farcis de fruits secs croquants et enrobés d’une onctueuse crème pâtissière. Ces petites merveilles, présentées dans une coupe élégante, sont une explosion de saveurs et de textures qui séduira même les palais les plus exigeants.

Samsa

Les amateurs de café turc et de thé à la menthe ne pourront résister à la tentation de déguster une Samsa. Ce petit gâteau triangulaire, fait de feuilles de brick croustillantes et garni de sésame, pistaches, noisettes ou amandes grillés, est un compagnon parfait pour accompagner ces boissons chaudes.

Madmouja

Pour une pause gourmande, optez pour la Madmouja, un crumble exquis à base de semoule, de dattes et de fruits secs torréfiés, imprégné de beurre fondant. Cette douceur riche en saveurs et en histoire est un véritable délice pour les sens, parfait pour combler les petites faims pendant le Shour.

Zlebia et Mkharek

Parmi les trésors sucrés du Ramadan tunisien, la Zlebia et les Mkharek occupent une place de choix dans le cœur des gourmets. La Zlebia, une spécialité de pâtisserie frite, est un délice croustillant et moelleux à la fois, imprégné de sirop sucré et parfumé à l’eau de fleur d’oranger. Sa texture légère et aérienne, associée à son goût délicieusement sucré, en fait un incontournable des soirées ramadanesques, souvent dégusté avec un thé chaud pour un moment de pur bonheur.

Quant aux Mkharek, leur texture croquante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, leur donne un caractère unique et addictif. Les Mkharek sont un véritable délice pour les papilles, et sont souvent dégustées en famille ou entre amis lors des soirées ramadanesques, ajoutant une touche de douceur et de convivialité à chaque bouchée.

Balwza

Plongez dans l’onctuosité de la Balwza, une crème dessert à base de noisettes ou de pistaches, relevée par la subtile amertume de la zgougou. Sa texture crémeuse et sa garniture de fruits secs moulus en font un dessert irrésistible, idéal pour clôturer en beauté les soirées ramadanesques.

Crème de Sorgho

Pour une touche de tradition et de nutrition, savourez la crème de Sorgho, un dessert prisé pour ses vertus rassasiantes et ses apports nutritionnels. À base de farine de sorgho, cette crème est souvent agrémentée de chamia ou de fruits secs concassés pour une expérience gustative complète.

Harissa Hloua

Terminez votre voyage sucré avec l’Harissa Hloua, un gâteau à base de semoule frit dans un bain d’huile végétale, arrosé d’un généreux sirop de sucre parfumé à l’amande amère. Cette pâtisserie traditionnelle, également connue sous le nom de Basboussa dans d’autres régions, est une véritable invitation à la gourmandise et à la convivialité.

Bouza

Enfin pour un dessert frais et léger ne manquez pas de goûter à la Bouza, une crème traditionnelle à base de noisette et de drôo (sorgho), parfumée à la fleur d’oranger et garnie de graines de sésame moulues. Cette délicatesse crémeuse, décorée de fruits secs concassés, est un véritable régal pour les amateurs de desserts.

En ce mois sacré du Ramadan, la cuisine tunisienne dévoile ses trésors sucrés, offrant une palette de saveurs et de textures qui ravissent les sens et réchauffent les cœurs. Que ce soit pour une simple bouchée après la rupture du jeûne ou pour clôturer en beauté une soirée ramadanesque, les desserts tunisiens sont une invitation à la gourmandise et à la tradition, une promesse de moments de partage et de convivialité autour de la table familiale.

Wissal Ayadi