Les dirigeants de l’ESZ offrent les billets pour le match du CA

Lanterne rouge du classement, l’Espérance Sportive de Zarzis recevra le Club Africain ce dimanche à partir de 13h30 dans le cadre de la treizième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Pour ce rendez-vous, les dirigeants du club sudiste ont décidé de donner l’accès gratuit aux supporters pour obtenir un maximum de soutien et ne pas perdre le contact avec le CS Chebba et l’AS Soliman qui ont respectivement deux et trois points d’avance.

GnetNews