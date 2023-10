Les dirigeants européens préoccupés par la détérioration de la situation à Gaza, et appellent à « des couloirs et des trêves humanitaires »

Les dirigeants de l’UE, réunis hier jeudi 26 Octobre à Bruxelles, se déclarent « vivement préoccupés par la détérioration de la situation humanitaire à Gaza et demandent que l’accès humanitaire soit continu, rapide, sûr et sans entrave et que l’aide parvienne à ceux qui en ont besoin au moyen de toutes les mesures nécessaires, y compris des couloirs et des trêves humanitaires pour répondre aux besoins humanitaires ».

« L’Union européenne travaillera en étroite collaboration avec les partenaires de la région pour protéger les civils, fournir une assistance et faciliter l’accès à la nourriture, à l’eau, aux soins médicaux, au carburant et à un abri, en veillant à ce que cette aide ne soit pas utilisée à mauvais escient », indique le Conseil européen dans un communiqué, rappelant la nécessité « d’éviter une escalade régionale et de dialoguer avec les partenaires à cet égard, y compris avec l’Autorité palestinienne ».

L’Union européenne « est prête à contribuer à relancer un processus politique sur la base de la solution à deux États, y compris au moyen de la journée d’initiative pour la paix », et plaide pour « la tenue prochaine d’une conférence internationale pour la paix ».

Le Conseil européen réaffirme qu' »il importe d’assurer la protection de tous les civils à tout moment, conformément au droit international humanitaire. Il déplore toutes les pertes de vies civiles ».

Il insiste fermement sur « le droit d’Israël de se défendre conformément au droit international et au droit international humanitaire. Il appelle de nouveau le Hamas à libérer immédiatement tous les otages sans aucune condition préalable. »