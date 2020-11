Les Emirats acheminent une cargaison d’aide médicale à la Tunisie pour la lutte contre le Coronavirus

Un avion-cargo émirati chargé d’aides médicales au profit de la Tunisie dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus a atterri, hier lundi, à l’aéroport de Tunis-Carthage.

La cargaison contient 11 tonnes d’équipements médicaux et de respirateurs, et permettra d’appuyer les efforts du personnel de santé en vue de contenir la pandémie du Covid-19, rapporte en substance l’agence de presse émiratie, WAM.

« La Tunisie et les Emirats sont liés depuis des lustres par une vision commune de développement, se traduisant par de fortes relations bilatérales, et par l’échange d’expériences et la coordination dans de nombreux domaines d’intérêt commun », a déclaré l’ambassadeur émirati en Tunisie, Mohamed Jomaâ Mansouri.

Il a ajouté que cette cargaison visait « à appuyer le secteur de santé, à renforcer les moyens du personnel médical et paramédical, et à le protéger dans sa lutte contre le covid-19 ».

Gnetnews