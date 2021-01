Ã‰tudiants subsahariens : Pourquoi sont-ils moins nombreux en Tunisie ?

Étudiants subsahariens : Pourquoi sont-ils moins nombreux en Tunisie ?

Pour la plupart originaires de Côte d’Ivoire, du Cameroun, Du Mali ou encore du Congo, ils sont des milliers de jeunes subsahariens à choisir la Tunisie pour la poursuite de leurs études supérieures.

En effet, la Tunisie permet l’obtention d’un diplôme aux standards européens dans un pays moins cher qu’en Europe et au visa plus facile d’accès. Les filières les plus prisées sont la médecine, les sciences juridiques, les lettres et les langues, ainsi que les écoles d’ingénieurs et d’agronomie.

Pourtant depuis le révolution, le nombre d’étudiants venus d’Afrique noire est en chute libre. Entre 2010 et 2016, ce chiffre est passé de 12.000 à 4600 pour revenir à 7000 en 2020.

Pourquoi les étudiants subsahariens désertent-ils les amphis tunisiens ? Quelles sont leurs conditions de vie sur le territoire ? Pour répondre à ces questions nous avons rencontré Christian, Modeste, Meto, Smyle et Donald à Tunis, près des locaux de l’AESAT (Association des étudiants et stagiaire africains en Tunisie). Voici leurs témoignages.

Lourdeurs administratives

Ces dernières semaines, la communauté estudiantine africaine a été secouée par deux affaires qui ont visé deux ressortissants contraints de quitter le territoire tunisien alors que leurs papiers étaient en règle.

Bintou Koné et Armand Konaté, tous les deux étudiants en Tunisie, se sont retrouvés bloqués à leur retour en Tunisie après des vacances dans leur pays d’origine et priés d’y retourner sans motifs valables.

En effet, ces derniers étaient tous les deux en règle. Après l’intervention de l’AESAT et des universités dans lesquelles ils sont inscrits, ils ont pu rejoindre finalement la Tunisie après plusieurs jours de calvaire. « Des Bintou et des Armand, il y en a tout le temps et cela devient de plus en plus grave », explique Christian Kwongang, étudiant camerounais et secrétaire général de l’AESAT.

Si la Tunisie avait pour ambition d’accueillir 20.000 étudiants subsahariens à l’horizon 2020, elle est aujourd’hui en 2021, très loin du compte. Et pour cause…des lourdeurs administratives qui poussent nombre d’entre eux à abandonner et à se tourner vers d’autres pays.

« Les cartes de séjour sont délivrées au compte-goutte et beaucoup continuent de voir leurs dossiers rejetés sans justification, alors qu’ils sont inscrits dans des universités tunisiennes, se retrouvant dans l’illégalité », déplore Christian.

En effet, la procédure pour l’obtention d’un titre de séjour définitif relève du parcours du combattant.

Il faut d’abord déposer un dossier un mois après la rentrée universitaire, soit dès le 1er octobre.

Parmi les documents à fournir, se trouvent un contrat de location (qui n’est pas toujours délivré à temps par le bailleur), un justificatif de ressources financières ou encore une attestation de présence à l’université.

« La liste diffère selon les commissariats. Parfois on se retrouve à faire des centaines de photocopies », explique l’étudiant camerounais.

Après dépôt du dossier, l’étudiant obtient une carte de séjour provisoire. Il peut la présenter en cas de contrôle de police et sa validité est de trois mois.

En ce qui concerne l’obtention de la carte de séjour définitive, il faut là aussi s’armer de patience. D’après les étudiants que nous avons rencontrés « cela peut prendre plusieurs mois d’attente pouvant aller jusqu’à toute une année scolaire. En attendant, la carte provisoire est expirée et on se retrouve donc dans l’illégalité et sous le coup d’une procédure d’expulsion si on se fait attraper ». A noter que cette carte a une validité de seulement un an.

Par ailleurs, les étudiants étrangers n’ont pas le droit d’ouvrir un compte, ne bénéficient d’aucune couverture sociale et n’ont pas le droit d’intégrer un job étudiant.

Le Maroc, nouvelle terre d’accueil pour les étudiants africains

Comme le prouvent les chiffres mentionnés plus haut, la Tunisie perd du terrain quant à l’accueil des étudiants africains. Entre les frais de scolarité, de logement et dépenses quotidiennes, ils contribuent pourtant de manière non négligeable à l’économie du pays.

Manque de volonté politique ? Absence de stratégie vis à vis des étudiants étranger ? Quelle qu’en soit la raison, nos voisins marocains ont su de plusieurs années les attirer grâce à une politique volontariste.

En effet, la Maroc a vu une augmentation fulgurante du nombre d’étudiants subsahariens dans ses universités, qu’elles soient publiques ou privées. Si en 1994, on ne dénombrait que 1000 étudiants sur le sol marocain, 10 ans plus tard, en 2013, ce chiffre est passé à 16.000 pour atteindre les 18.000 aujourd’hui, dont 10.000 qui ont choisi les bancs de l’université publique grâce à un programme de bourse.

Mais ce qui attire le plus réside dans le fait que le Maroc offre des conditions d’obtention de la carte de séjour bien plus simples et rapides. Un titre de séjour au Maroc est d’une validité minimum de 2 ans, contre 9 mois en Tunisie.

Les frais de scolarité dans les universités tunisiennes sont bien plus onéreux pour les étrangers que pour les locaux. D’après Christian Kwongang, les établissements leur imposent un tarif moyen de 3000 euros qui plus est, devra être payé en devises.

Conditions de vie en Tunisie

Malgré une bureaucratie compliquée, Christian et ses camarades sont unanimes : la vie en Tunisie est très agréable. En effet, les quatre étudiants n’ont cessé de faire l’éloge des Tunisiens et de leur sens de l’hospitalité. L’un d’entre eux nous raconte qu’à cause d’un problème de papiers pour son arrivée en Tunisie, il a été obligé de rater deux mois de cours. Ses camarades de classe n’ont pas hésité à le faire réviser afin qu’il puisse rattraper son retard. « C’est un geste que je n’oublierai jamais », nous dit-il. « Il y a un sens de partage exceptionnel en Tunisie, que nous même nous n’avons pas forcément en Afrique », ajoute-t-il.

Ils apprécient également la richesse culturelle et sociale que leur offre la Tunisie. A cet égard, il font allusion aux nombreux cafés, bars, restaurants et lieux culturels qui leur permettent d’avoir une vie agréable en dehors de la vie estudiantine.

Pour autant, la vie n’est pas toujours rose. Il ne faut pas négliger les actes de racisme, certes rares, dont ils sont les victimes. « Certains policiers qui nous parlent mal, des taxis qui ne veulent pas nous prendre et parfois du harcèlement sexuel sur les jeunes filles… mais heureusement cela reste des faits rares », conclut Christian.

A noter que dès l’obtention de leur diplôme, la plupart préfèrent quitter la Tunisie. Le marché du travail leur étant encore plus difficile d’accès.

Wissal Ayadi