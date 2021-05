Les hypermarchés se lancent dans le Drive, pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs (Reportage)

Faire ses courses à l’ère du Coronavirus, ne relève pas désormais de l’évidence ; peur de toucher les surfaces et de contracter le virus, réticence de retourner dans la foule des magasins, l’exigence d’appliquer la distanciation sociale, ainsi que le port du masque obligatoire durant des heures…Tant de contraintes qui ont rendu le fait de faire ses courses, un moment de stress, d’angoisse et d’inquiétude.

En réponse aux nouvelles conditions sanitaires dans lequel le monde s’est retrouvé, plusieurs enseignes se sont adaptées aux nouvelles tendances des consommateurs, qui préfèrent désormais limiter leurs contacts avec l’extérieur en effectuant leurs achats en ligne. Cependant, le e-commerce a connu une expansion fulgurante, notamment sous l’effet des confinements décrétés à maintes reprises.

Dernièrement, ce sont les hypermarchés qui se sont mis au « Drive », c’est-à-dire la récupération de ses achats commandés en ligne, en voiture et sur place, sans avoir à entrer dans le magasin. Une première dans le pays, qui permettra d’atténuer l’encombrement et les longues files d’attente devant les caisses.

Comment les Tunisiens pourront-ils bénéficier de ces services ? Quelles sont les modalités de paiement et les produits concernés par le Drive. Gnetnews a tenté d’y répondre.

A cet effet, nous nous sommes rendus sur place pour voire l’affluence des clients.

10h du matin, le parking qui y est dédié était encore vide. Ce type de service prendra, sans doute, du temps à s’ancrer dans les habitudes des consommateurs tunisiens, qui préfèrent visiblement choisir soigneusement, ce qu’ils mettront dans le chariot, en comparant les prix et en optant pour les tarifs les plus intéressants…

Pour nous informer, nous avons aussi appelé le service client de l’hypermarché Géant Tunis City, qui vient de lancer ce nouveau service.

Selon le commercial, ce service est gratuit. Il est accessible de 9h à 20h, et 7 jours/7. Pour passer sa commande, le client doit s’inscrire dans les l’espace client, dans le site de Géant, pour enregistrer son adresse mail, son adresse de livraison, numéro de tel et le numéro de sa carte identité, et cela pour des questions de sécurité.

Ainsi, le client pourra faire un tour virtuel dans les différents rayons du magasin sur le site de l’enseigne, www.geantdrive.tn, classés par catégorie. La plus grande est celle du marché, où sont affichés les légumes et fruits, œufs, boucherie, volailles, charcuterie, poissonnière, traiteur, pain et pâtisserie, fruits secs, séchés et confits…Ensuite, il y a d’autres rayons accessibles qui comptent les milliers de produits de plusieurs marques locales et étrangères, celles des boissons, crémerie, surgelé, beauté, produits de ménage, animalerie, univers bébé, maison, extérieur, mode et loisirs…

L’objectif étant de garder cette familiarité tant avec l’espace virtuel, que réel, en proposant les mêmes contenus de rayons, comme au supermarché.

Dans l’étape qui suit, le client doit faire sa sélection et remplir son panier. Tous les produits sont affichés avec leurs prix, ensuite la facture est payée soit en ligne, soit sur place, lors de la récupération des achats dans le parking, grâce à un code que l’on reçoit par mail.

En revanche, il n’y a pas que Géant Tunis et Azur City qui proposent le service Drive. L’hypermarché Carrefour (La Marsa), a déjà implanté son parking dédié à ce service.

D’après le service commercial, Carrefour s’apprête aussi à se lancer dans l’aventure, après son adhésion à la livraison à domicile lors du confinement dernier (mars 2020).

D’après le chargé de service client, « Carrefour se mettra bientôt au Drive, afin de répondre aux besoins d’une partie des consommateurs, préférant limiter leurs sorties, en attendant que cette pandémie passe.

Pour la livraison à domicile, elle est seulement accessible pour les clients habitant sur le Grand Tunis. Le commercial nous a dévoilés aussi qu’elle coute 5 dinars, à part le prix à payer pour les achats. Il faut aussi attendre 48h pour se faire livrer. En revanche, les produits affichés sur le site à cet effet, se limitent à l’essentiel. Ce service ne concerne que les achats rapides des produits alimentaires, et quelques produits d’électroménager.

En effet, un autre hypermarché tunisien, spécialisé seulement dans le e-commerce, Founa.shop, était le précurseur en la matière. Il a ouvert ses portes durant le premier confinement décrété en Tunisie, suite à l’apparition du Coronavirus, l’année dernière. Ce site a marqué un succès durant cette période, et plusieurs acheteurs en ligne, y faisaient leurs courses.

L’évolution du e-commerce en Tunisie ne cesse de se développer grâce à la demande qui augmente, à cause de la crise sanitaire persistante. Il s’agit d’une tendance en plein essor, qui attire de plus en plus les jeunes consommateurs…

Emna Bhira