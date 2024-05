Les journalistes Borhen Bsaies et Mourad Zghidi comparaissent devant le Tribunal de Tunis ce mercredi

Les journalistes Borhen Bsaies et Mourad Zghidi comparaissent ce mercredi devant la huitième chambre du Tribunal de première instance de Tunis. Cette comparution fait suite à l’émission, mercredi dernier, de deux mandats de dépôt par le ministère public à leur encontre. Les deux journalistes sont déférés devant la chambre pénale en vertu des accusations liées à l’article 24 du décret 54.

En réaction à ces événements, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé à une mobilisation en organisant un rassemblement de protestation devant le tribunal de première instance de Tunis à partir de dix heures ce matin. Cette manifestation vise à exiger la libération de Zghidi et Bsaies et à exprimer la solidarité avec toutes les victimes du décret 54 ainsi que des procès et arrestations arbitraires. Le SNJT a publié un communiqué pour inciter à une forte participation et dénoncer les atteintes à la liberté de la presse.

