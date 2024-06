Naufrage de Zarzis : Cinq condamnations prononcées, peines de quatre à dix ans de prison

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Médenine, Lassâad El Hor, a annoncé à la radio Mosaïque FM que la chambre correctionnelle a rendu des verdicts ce jeudi 13 juin 2024, concernant cinq prévenus impliqués dans l’affaire du naufrage de Zarzis.

Les accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de quatre à dix ans, avec exécution immédiate, pour association de malfaiteurs en vue d’aider à traverser illégalement les frontières.

En septembre 2022, la ville de Zarzis, dans le gouvernorat de Médenine, a été le théâtre d’un drame tragique. Dix-huit citoyens tunisiens ont disparu lors d’une tentative de traversée clandestine de la Méditerranée le 18 septembre 2022. Leurs familles, sans nouvelles, ont été plongées dans l’angoisse.

Face à l’inaction des autorités locales, des pêcheurs ont entrepris des recherches et ont repêché plusieurs cadavres. D’autres ont découvert des corps en mer durant leurs activités. Il a été révélé par la suite qu’une partie des cadavres avait déjà été repêchée et enterrée dans un cimetière destiné aux migrants étrangers non identifiés.

