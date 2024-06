Sidi Bouzid: Remise de 178 logements sociaux individuels

Dans le cadre de la poursuite de la distribution de logements sociaux à travers les différentes régions de la Tunisie, la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, également chargée de gérer le ministère du Transport, Mme Sarah Zaafrani Zenzri, a supervisé ce vendredi 14 juin 2024 la cérémonie de remise de 178 logements sociaux individuels dans la délégation de Sidi Bouzid Est dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de Sidi Bouzid, M. Abdelhalim Hamdi, et du directeur régional de l’Équipement et de l’Habitat à Sidi Bouzid, M. Sami Hamrouni.

Le projet comprend 178 logements sociaux individuels, chacun couvrant une superficie de 122 m² avec une surface habitable de 49,5 m². Chaque logement se compose d’une salle de réception, d’une chambre, d’une cuisine, et d’une salle de bains, avec possibilité d’extension. Le site inclut également des aires de jeux pour enfants, des espaces verts et deux transformateurs électriques.

Ce projet, financé par le budget de l’État à hauteur de 10,7 millions de dinars, a été réalisé par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine dans le cadre du second volet du programme spécifique de logement social. Situé à proximité de toutes les commodités essentielles et récréatives, telles que les établissements éducatifs et un terrain de sport en gazon synthétique, le projet vise à améliorer la qualité de vie des résidents.

Dans le cadre de ses efforts pour économiser l’énergie, le ministère de l’Équipement et de l’Habitat, en collaboration avec l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Énergie, a installé des lampes économes en énergie dans ces logements.

Le ministère rappelle à cette occasion que tous les logements sociaux prêts seront attribués à leurs bénéficiaires dès que les listes finales seront établies et vérifiées minutieusement par les commissions régionales sous la supervision des gouverneurs.

