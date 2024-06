La BAD accorde un financement de 17 millions de dollars pour l’agroforesterie en Tunisie

La Banque africaine de développement (BAD) a octroyé, jeudi 13 juin 2024, un financement de 17 millions de dollars (environ 53 millions de dinars) à la Tunisie pour soutenir le projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des paysages forestiers dégradés (PARFD) dans les gouvernorats de Béja, Siliana et Bizerte.

L’accord de financement a été signé par la ministre de l’Économie et de la Planification, Feryel Ouerghi, et la Directrice générale adjointe pour l’Afrique du Nord à la BAD, Malinne Blomberg. Ce financement comprend un crédit de 14 millions de dollars et un don de 3 millions de dollars, accordés par le Fonds Stratégique pour le Climat géré par la BAD dans le cadre du Programme d’Investissement Forestier (FSC/FIP).

Le crédit est consenti à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,11 % et sera remboursé sur une période de vingt ans, avec une période de grâce de huit ans. Ce projet vise à renforcer la résilience climatique et à améliorer les conditions écologiques dans les régions ciblées.

Gnetnews