Les journalistes et employÃ©s de la TAP rejettent la nomination de Kamel Ben Younes Ã  la tÃªte de lâ€™agence

Les journalistes et employés de la TAP rejettent la nomination de Kamel Ben Younes à la tête de l’agence

Kamel Ben Younes a été nommé administrateur, représentant de l’Etat au sein du Conseil d’administration de l’agence Tunis Afrique presse (TAP), en remplacement de Mouna Mtibaâ, en vertu d’un arrête du chef du gouvernement, du 06 avril 2021, paru dans la dernière édition du Journal Officiel.

Les employés de la TAP avaient entamé hier mardi un sit-in ouvert au siège de l’agence, en protestation contre la nomination de Kamel Ben Younes, en tant que PDG de la TAP, une nomination qualifiée de « politique et partisane ».

Dans une dépêche, les protestataires ont clamé « leur refus catégorique de traiter avec Ben Younès en raison de son implication, avant la révolution, dans des atteintes à la liberté de la presse et d’expression et à l’action syndicale libre et ses tentatives de saper l’indépendance de la Ligue de défense des droits de l’Homme, outre son active participation dans la propagande au service du régime dictatorial et ses réactions violentes à l’égard des femmes ».

Les journalistes, cadres et agents de l’agence TAP ont appelé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à revenir « immédiatement » sur cette nomination « grave », réclamant « de tenir l’agence à l’écart de toute tentative d’asservissement et d’instrumentalisation politique ».